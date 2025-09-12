МИД Польши отказался разрывать дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об отсутствии оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, дипломатические каналы необходимо поддерживать не только с друзьями, но и с противниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Находясь с визитом в Киеве, глава польского внешнеполитического ведомства пояснил, что текущие отношения с Москвой ограничиваются взаимными вызовами дипломатов и вручением нот протеста. Сикорский подчеркнул, что уже ввел серьезные ограничения для российских дипломатов в Польше, включая запрет на перемещение за пределы воеводств, где они аккредитованы, а также закрыл два консульства РФ.

При этом министр призвал другие страны ЕС последовать этому примеру. Его заявление прозвучало на фоне инцидента с дронами, которые Варшава называет российскими, хотя не предоставила доказательств этого. Москва отрицает причастность к происшествию и выражает готовность к консультациям.

Ранее стало известно, что НАТО запустило операцию «Восточный часовой» у границы с Россией.