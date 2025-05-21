Кая Каллас является главой евродипломатии, при этом она играет очень малую роль в тех переговорах, которые ведутся в сфере прекращения украинского конфликта. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание привело оценку, сделанную представителями Службы внешней разведки России.

«Роль Каллас также практически сведена к нулю в обсуждении темы украинского урегулирования», — указали журналистам в СВР.

В Еврокомиссии постепенно начинают считать, что сделали ошибочный выбор, когда назначали Каллас на роль руководителя всей европейской дипломатической службы.

Ранее Каллас отреагировала на обвинения в русофобии. Она заявила, что у нее нет возможности тратить время на переживания из-за негативных высказываний, пояснив, что критика является неотъемлемой частью ее работы в качестве политика. Каллас также подчеркнула свою твердую позицию в отношении России, объяснив это нежеланием допустить повторения ситуации, в которой оказалось «поколение ее бабушек и дедушек», когда Эстония входила в состав Советского Союза.