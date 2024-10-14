ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией

Совет Европейского союза (ЕС) расширил санкции против Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета, информирует РИА Новости.

Так, в документе указано, что в отношении Ирана введены новые санкции за якобы военное сотрудничество РФ. В список внесены семь физических лиц и семь юридических лиц, действующих на территории иранского государства.

Отмечается, что Тегеран подозревают в передаче ракет и беспилотников Москве. При этом иранская и иранская стороны ранее отвергали такие обвинения. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

Таким образом, в санкционный список Евросоюза попали три иранские авиакомпании Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. Также ограничения введены против заместителя министра обороны Ирана Сейеда Галандари и представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Западные государства регулярно обвиняют Россию и Иран в связях друг с другом в военном вопросе. Представители зарубежных государств отмечают, что Тегеран якобы передает технологии Москве, а также поставляет на вооружение ВС РФ боеприпасы и беспилотники.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Евросоюзе и НАТО.