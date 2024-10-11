Глава МИД Сергей Лавров заявил, что «ценности» нацистов сегодня вновь приобретают популярность во многих странах Евросоюза и НАТО, что является крайне опасным явлением. Как сообщает ТАСС, об этом дипломат сказал во время выступления на 19-м Восточноазиатском саммите.

Так, Лавров обратил внимание на то, что так называемые западные активисты Устава ООН заявляют о необходимости поддерживать Украину, ведь она, по их мнению, выступает в качестве защитницы европейских ценностей. Глава российской дипломатии в этой связи подчеркнул, что процесс расцвета идеологии нацизма заметен давно и «во многих странах – членах ЕС и НАТО» и заявил об опасности продолжающегося процесса.

Лавров также указал, что страны Запада предпринимают попытки украинизировать повестку Восточноазиатского саммита, нанося ущерб ведущейся работе на взаимовыгодных условиях, а также принижают разворачивающуюся трагедию на территории Палестины и Ливана. Глава МИД РФ также указал, что Россия в категорической форме не приемлет приношение в жертву геополитическим амбициям созидательное предназначение ВАС.

Ранее сообщалось о том, что члены Содружества Независимых Государств выступили единым фронтом и потребовали не допустить того, чтобы идеологии фашизма и нацизма вновь возродились в Европе.