ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия»

Против автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки достижений «Россия» были введены санкции со стороны Евросоюза. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на официальный журнал ЕС, в котором было заявлено о том, что рестрикции были распространены на организацию, выступающую организатором выставки «Россия». Она якобы среди прочих достижений рекламирует и успехи РФ в зоне специальной военной операции. АНО проводит мероприятия, которые посвящены спецоперации.

Ранее сообщалось о санкциях, которые Евросоюз ввел в отношении четырех россиян: комика Михаила Галустяна, шахматиста Алексея Карякина, телеведущей Юлии Барановской и олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Все они оказались в очередном, уже 16-м по счету, пакете рестрикций.