Галустян, Барановская и Карякин попали под санкции ЕС

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза согласовали 16-й санкционный пакет против РФ, который, в частности, затронул экономический и финансовый сектор государства. В рамках этого пакета ограничений в черный список были внесены 48 физических и 35 юридических лиц.

ЕС начал вводить санкции против России с марта 2014 года. Последний, 15-й пакет санкций, был принят 16 декабря 2024 года. Санкционный режим ЕС против России является самым масштабным в своей истории и включает около 700 различных ограничительных мер. В черные списки попали более 2 тыс. российских граждан и компаний.

Для всех физических лиц предусмотрен запрет на въезд в ЕС, а их активы подлежат блокировке. Что касается юридических лиц, то им не только блокируют активы, но и ограничивают работу с европейским бизнесом.

Ранее эксперты рассказали, как на нефтегазовом секторе РФ отразится 16-й пакет санкций ЕС.