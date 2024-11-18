ЕС ввел торговые санкции против Ирана из-за якобы оказываемой им России военной помощи

В отношении Ирана должны быть наложены новые санкции со стороны Евросоюза. Руководство этого политического объединения считает, что Тегеран оказывает РФ военную помощь. Об этом сообщило РИА Новости.

У журналистов появились данные, что сегодня, 18 ноября, в отношении Ирана были введены новые рестрикции со стороны ЕС.

«Решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников», — указали они.

Помимо этого, под санкции попали одно физическое лицо, а также четыре организации, среди которых и три судоходные компании из РФ. Со стороны Европы теперь запрещены любые сделки с портами, через которые якобы ведется поставка иранских ракет и беспилотников на российскую территорию.

Ранее о расширении санкций против РФ и Северной Кореи заявила Япония. В ней захотели заморозить еще больше активов, которые связаны с данными странами. Причина таких действий – военное сотрудничество между РФ и КНДР.