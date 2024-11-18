Япония хочет ужесточить санкции против РФ и КНДР

Японское правительство намерено ввести новые санкции в отношении России и Северной Кореи из-за усиления сотрудничества между двумя странами на фоне текущей международной ситуации. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

На данный момент Япония уже внедрила ряд экономических санкций в отношении РФ, включающих ограничения на импорт и экспорт. Кроме того, Токио заморозило активы, связанные с двумя державами.

В настоящее время правительство Японии активно обсуждает возможность расширения заморозки активов как России, так и Северной Кореи. Одним из основных аргументов для новых мер является информация о военном сотрудничестве, которое, по мнению Токио, нарушает международное право.

Как сообщает NHK, одним из ключевых факторов, повлиявших на решение о санкциях, стало сообщение о перемещении северокорейских войск в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что свыше 10 тыс. северокорейских солдат были отправлены на восток России, причем большинство из них уже находятся под Курском. Официальные источники в Москве и Пхеньяне не подтвердили эти данные.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Японии Такэси Ивая заявил, что Токио будет сохранять санкции, пока будет продолжаться СВО.