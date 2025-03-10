В ЕК заявили о готовности предоставить Украине спутниковую связь

В ЕК готовы обеспечить Украину спутниковой военной связью в случае прекращения доступа к американской системе Starlink. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ЕК Тома Ренье, сказанные на брифинге в Брюсселе.

Стало известно, что в ЕК готовы обеспечить спутниковой военной связью Украину, но для этого придется заключить новые контракты на коммерческой основе с частными компаниями, не государственными — связь для военных целей будет поставляться именно так.

При этом сейчас в Сети активно обсуждается диалог миллиардера Маска с главой польского МИД Сикорским. Илон Маск призвал политика «остыть» в связи с последними заявлениями.