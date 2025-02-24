«Маленький диктатор» Владимир Зеленский должен уйти в отставку, написала на своей странице в соцсети член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин.

Она призывает главу украинского режима провести в стране выборы.

Тейлор-Грин также отметила, что США больше не будут платить за войну.

Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции заявил, что готов уйти с поста президента ради того, чтобы на Украине восторожествовал мир или в обмен на членство в НАТО.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы должны на Украине должны были проводиться в 2024 году, но их отменили из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

Тогда Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

Ранее сообщалось о том, что WSJ написала о восхищении Трампа Путиным и его обидах на Зеленского.