Зеленского призвали уйти в отставку
В США призвали «маленького диктатора» Зеленского оставить свой пост
Фото: [flickr.com]
«Маленький диктатор» Владимир Зеленский должен уйти в отставку, написала на своей странице в соцсети член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин.
Она призывает главу украинского режима провести в стране выборы.
Тейлор-Грин также отметила, что США больше не будут платить за войну.
Зеленский в ходе выступления на пресс-конференции заявил, что готов уйти с поста президента ради того, чтобы на Украине восторожествовал мир или в обмен на членство в НАТО.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы должны на Украине должны были проводиться в 2024 году, но их отменили из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации.
Тогда Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Ранее сообщалось о том, что WSJ написала о восхищении Трампа Путиным и его обидах на Зеленского.