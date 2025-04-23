ЕС взялся рассматривать полный запрет на энергоносители из РФ на своей территории

Несмотря на задекларированную цель ЕС в виде отказа от энергоносителей из России, многие европейские компании приобретают у РФ и газ, и нефть. Они пользуются различными исключениями из законов, а также юридическими лазейками. В Евросоюзе захотели полностью прекратить практику приобретения российского сырья и законодательно запретить всем фирмам покупать его.

Помимо этого, может быть введен запрет на заключение новых контрактов с Россией после истечения уже действующих договоров. Все эти меры обсуждаются в рамках дорожной карты по полному отказу от энергоносителей из РФ.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Каллас призвала США надавить на Россию по части украинского конфликта. По ее мнению, у Вашингтона есть инструменты, способные оказать значительное влияние на ситуацию, однако они до сих пор остаются неиспользованными. Европейский союз, по словам Каллас, обязан сохранять жесткую позицию в отношении РФ. Санкционное давление, по ее словам, следует ослаблять только при наличии «убедительных доказательств» готовности Москвы к выполнению мирного соглашения.