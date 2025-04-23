Каллас призвала США использовать все рычаги давления на Россию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью AFP выразила надежду на то, что Соединенные Штаты усилят давление на Россию, прежде чем прекратят попытки урегулирования украинского конфликта.

По ее мнению, у Вашингтона есть инструменты, способные оказать значительное влияние на ситуацию, однако они до сих пор остаются неиспользованными.

«У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для оказания давления на Россию. Они не использовали эти инструменты», — сказал Каллас.

Она также высказала опасения относительно возможного курса президента Дональда Трампа. Если он откажется от роли посредника в мирных переговорах, существует риск, что американский лидер продолжит налаживать деловые отношения с Москвой через заключение сделок.

Европейский союз, по словам Каллас, обязан сохранять жесткую позицию в отношении России. Санкционное давление следует ослаблять только при наличии «убедительных доказательств» готовности Москвы к выполнению мирного соглашения.

Ранее бывшая глава австрийского Министерства иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что государства Евросоюза не смогут без участия Соединенных Штатов полноценно снабжать Украину оружием.