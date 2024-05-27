ЕС заблокировал семь решений о финансировании военной помощи Украине на 5 миллиардов евро
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Европейский Союз столкнулся с блокировкой семи законодательных решений, касающихся выделения 5 миллиардов евро на военную помощь Украине.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. Напомним, что в последнее время Евросоюз пытается активно оказать всяческую поддержку режиму Зеленского, накачивая ВСУ оружием, ракетами и иными военными технологиями для противостояния с Россией.
Проблема блокировки решений создает сложности для выполнения обязательств ЕС по оказанию поддержки Украине. Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, представляющая страну, председательствующую в Совете ЕС, отметила, что Венгрия продолжает препятствовать выделению этих средств на военные поставки Киеву.
Ситуация с блокировкой финансирования подчеркивает напряженные переговоры и разногласия внутри ЕС относительно подходов к военной поддержке Украины, что затрудняет оперативное предоставление необходимой помощи.
Ранее мы сообщали о том, что в США заявили, что Байден склоняется к войне с Россией для повышения собственного политического рейтинга в стране среди потенциальных избирателей.