Президент США Джо Байден все больше склоняется к развязыванию войны с Россией на фоне падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил известный американский журналист Сеймур Херш в интервью YouTube-каналу London Real.

Сеймур Херш отметил, что военные победы традиционно делают американских президентов более известными и значительными, как это было с Линкольном и Рузвельтом. По его мнению, лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время по сравнению с мирным периодом, что является одной из причин агрессивной политики Байдена в отношении России.

Журналист также привел пример бывшего президента Билла Клинтона, который укрепил свои позиции благодаря войне в Багдаде. Херш также обратил внимание на то, что с начала специальной военной операции России на Украине Байден неоднократно называл президента России Владимира Путина «диктатором» и «кровавым убийцей». При этом Путин, в свою очередь, вел себя достойно и не отвечал на провокации Байдена.

Агрессивная риторика и возможные военные действия, по мнению некоторых аналитиков, могут оказаться средством отвлечения внимания общественности от внутренних проблем США и попыткой поднять популярность президента перед выборами.

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