«Еще не начиналась, а значит, нескоро»: военкор высказался о сроках окончания СВО

По оценке военкора, конфликт на Украине продлится еще долго, поскольку он «еще не начинался» в полном масштабе. Коц также предположил, что России следует готовиться к участию в новых военных конфликтах в будущем.

Военный журналист высказался и о том, что Польша готовит свое население к противостоянию с РФ. Накануне Варшава инициировала программу тренировок для 400 тыс. добровольцев, которая должна быть реализована до 2026 года.

«И с кем они собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939-го. Собственно, это и есть ответ на популярный сегодня вопрос: "Когда уже закончится война?". Она еще, по сути, и не начиналась. Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — написал Коц.

Прогнозы относительно продолжительности конфликта значительно варьируются среди российских экспертов и официальных лиц. Военный летчик Владимир Попов, например, предполагает, что СВО может продлиться до 2027 года.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связывает возможное завершение операции с сокращением военных поставок Украине. В Кремле допускают, что конфликт может завершиться в течение одного-двух месяцев после исчерпания украинской стороной ресурсов.

Ранее военкор Александр Коц прокомментировал получение Patriot Украиной.