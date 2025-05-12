Еще одна страна готова исполнить роль миротворца в украинском вопросе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности выступить миротворцем в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал CNN Brazil.

Бразильский лидер посетил Москву в рамках своего официального визита, где принял участие в торжественном параде на Красной площади, посвященном 80-летию Великой Победы, и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечает источник, да Силва обсудил с российским лидером подготовленные совместно с Китаем инициативы по разрешению украинского кризиса, а также выразил готовность помочь в налаживании диалога между конфликтующими сторонами и выступить в качестве «посредника».

Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима отметил, что позиция бразильского руководства во многом близка к подходу администрации президента США Дональда Трампа, особенно в вопросах поиска решений конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров Владимира Путина с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.