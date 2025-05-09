Песков раскрыл подробности переговоров Путина и президента Бразилии

9 мая в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Президент Бразилии посетил Москву по случаю празднования 80-летия Победы.

Украинский вопрос упоминался на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Лула да Силва ранее прибыл в Россию на празднование 80-летия Победы. Встреча президентов РФ и Бразилии состоялась в пятницу в Кремле.

"Он просто упоминался, обсуждения как такового не было", - сказал Песков журналистам, говоря о том, обсуждался ли вопрос Украины в ходе состоявшейся встречи.

Ранее сообщалось о том, что первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России.