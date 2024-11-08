Еще три жительницы Белгородской области присоединились к отряду «БАРС-Белгород»

По его словам, к движению присоединились руководитель пункта временного размещения, медсестра и советник заместителя губернатора региона. Гладков отметил, что их пример вдохновил еще пять женщин, которые рассматривают возможность подписания контракта.

Контракты были официально подписаны 7 октября, и теперь бойцы отряда готовы выполнять свои обязанности. Ранее единственной женщиной в отряде глава Красногвардейского район Белгородской области Галина Руденко,

Женщины в отряде будут выполнять служебные функции в качестве медсестер и поваров, участвуя в задачах, которые включают охрану объектов жизнеобеспечения, борьбу с дронами, поиск диверсионных групп, а также эвакуацию мирного населения и обеспечение режима контртеррористической операции.

С октября добровольцы отряда «БАРС-Белгород» уже приступили к выполнению своих обязанностей, демонстрируя высокую степень готовности и преданности своей миссии.

Ранее сообщалось, что певец Данко вступил в добровольческий отряд «Барс-Крым».