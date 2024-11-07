Певец Данко вступил в добровольческий отряд «Барс-Крым»

Российский музыкант и композитор Александр Фадеев, более известный как Данко, вступил в добровольческое формирование «Барс-Крым», сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

«Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь», — написала она.

Кроме того, Павленко упомянула, что сама также подписала аналогичный контракт, как и ее заместители, сотрудники администрации и депутаты местного совета.

Она поделилась фотографиями и видеозаписями из военного комиссариата, на которых Данко проходит процедуру вступления в ряды «Барс-Крым».

Отряды «Барс» были созданы по инициативе Сергея Аксенова, главы Крыма, в прибрежных городах с целью предотвращения возможного вторжения диверсантов с моря.

Ранее сообщалось, что артист Академического хора Московского метрополитена стал добровольцем на специальной военной операции и вместе с сослуживцем сформировал вокально-инструментальный ансамбль.

В составе ансамбля специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группировки «Днепр» два вокалиста — бывшие бойцы штурмовой части с позывными «Маэстро» и «Абакан».