«Не будет больше Израиля»: чего добиваются террористы ХАМАС

На фоне эскалации израильско-палестинского конфликта начали появляться всевозможные версии и прогнозы, касающиеся дальнейшего развития событий. Многим кажется, что ХАМАС при поддержке ливанской «Хезболлы», Ирана и других союзников сможет одержать верх над Израилем.

Политолог Денис Денисов рассказал нам, что произойдет после победы палестинских террористов, если таковая будет иметь место.

«Мы прекрасно знаем позиции и ХАМАС, и «Хезболлы», и некоторых других стран Ближнего Востока относительно судьбы Израиля и восприятия его как государства. У многих организаций и стран очень четко фиксируется то, что их существование предопределено наличием государства Израиль, а их цель заключается в том, чтобы этого государства не существовало», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, боевики не остановятся ни перед чем, пока полностью не уничтожат Израиль. При их победе шансов на выживание у государства не останется.

«Если ХАМАС и его союзники одержат тотальную победу, тогда не будет больше Израиля. В этом отношении все очень четко, но предпосылок говорить о таком сценарии, конечно же, нет. Мы знаем, какие государства и объединения будут поддерживать Израиль, а потому вряд ли такой сценарий реалистичен», — резюмировал Денисов.

Ранее мы рассказывали, какими еще зверствами известны террористы ХАМАС.