Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, признав Украину виновной в том, что она не предприняла достаточных мер для предотвращения насилия в Одессе в 2014 году. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте суда.

Суд установил, что украинские власти не предприняли всевозможных мер для обеспечения безопасности граждан и спасения человеческих жизней в ходе трагических событий, произошедших в Доме профсоюзов, когда радикалы подожгли здание и оставшихся в нем людей.

В своем решении ЕСПЧ указал на нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на жизнь.

Кроме того, суд подчеркнул, что расследование событий в Одессе было проведено ненадлежащим образом. Киевские власти не приложили необходимых усилий для полноценного и всестороннего изучения обстоятельств, связанных с трагедией.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. Он стал одним из самых трагичных инцидентов на Украине по числу жертв на фоне государственного переворота в стране.

По информации Главного управления (ГУ) внутренних дел Украины в Одесской области, в результате беспорядков 2 мая погибли 48 человек, среди которых 7 женщин и 1 ребенок. 247 человек получили ранения.

По словам начальника ГУ Ивана Катеринчука, 6 из погибших скончались от огнестрельных ранений в ходе столкновений на Греческой площади Одессы, тогда как 42 человека погибли в пожаре в Доме профсоюзов — 32 из них умерли от отравления дымом и угарным газом, а 10 человек выпали из окон и разбились насмерть.

Некоторые украинские политики выразили мнение, что власти Киева сознательно занижают количество жертв, предполагая, что реальная цифра может достигать до 116 человек.

Ранее издание The Economist сообщило, что рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского вырос после ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля.