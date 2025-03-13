Рейтинг Зеленского вырос после ссоры с Трампом в Белом доме

После того как украинский президент Владимир Зеленский устроил перепалку с Дональдом Трампом во время переговоров в Вашингтоне, его рейтинг в собственной стране заметно вырос. Об этом сообщил журнал The Economist.

Вместо того чтобы еще больше обрушиться после скандала во время переговоров с президентом США, рейтинг у лидера Украины в собственной стране подрос. Агентство Ipsos опросило украинцев и выяснило, что 70% из них одобряют работу главы своего государства. Еще больше, около 80%, считают его законным руководителем и не считают нужным проводить выборы до отмены военного положения. Более двух третей из жителей Украины утверждают, что ему можно доверить руководство переговорами о мире.

Журналисты добавили, что сейчас Зеленский находится на первом месте среди возможных президентов по симпатиям населения. Если сейчас провести выборы, то экс-главком Валерий Залужный проиграет их с разгромным счетом.

Ранее депутат Рады Дубинский выразил мнение, что Зеленский нужен Европе исключительно из-за войны с Россией. Вне этого поля он становится совершено ненужным, поэтому президент и не идет на мирные переговоры.