«Есть, что терять»: Трамп дал ценный совет Израилю и Ирану

Израилю и Ирану есть что терять, если они откажутся от перемирия, заявил президент США Дональд Трамп.

По мнению американского лидера, и народ Израиля, и народ Ирана, в будущем ждут мир и процветание.

Но если страны свернут с пути праведности и истины, то много потеряют, написал на своей странице в соцсети Truth Social глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что обе страны «пришли к нему почти одновременно» с просьбой о мире.

Ранее Трамп оценил слова Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану.

Он заявил, что если слова Медведева подтвердятся, то ему стоит доложить об этом незамедлительно. При этом Медведев в своей записи в телеграм-канале не уточнял, кто именно может передать Ирану ядерные вооружения и ничего не говорил о России.