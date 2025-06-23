Трамп оценил слова Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану

Если заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев действительно допускает передачу ядерных вооружений Ирану, то об этом стоит незамедлительно уведомить президента США Дональда Трампа. Об этом написал сам Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп усомнился в том, что Медведев действительно считает, что Ирану можно передать ядерное оружие.

«Неужели я слышал, как бывший президент из России так невзначай бросается словом на «букву Я», и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он правда это сказал, или мне просто показалось?» — указал Трамп.

Он заявил, что если слова Медведева подтвердятся, то ему стоит доложить об этом незамедлительно. При этом Медведев в своей записи в телеграм-канале не уточнял, кто именно может передать Ирану ядерные вооружения и ничего не говорил о России.

Ранее Трамп заявил, что американская авиация нанесла максимальный ущерб ядерным объектам Ирана, расположенным под землей. Он охарактеризовал этот ущерб как уничтожение. По его мнению, основной ущерб атакованным объектам был нанесен ниже уровня земли.