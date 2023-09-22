«Есть договоры о дружбе»: торговля между Россией, Арменией и Азербайджаном может вырасти

После завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе торговые отношения Азербайджана и Армении с Россией только укрепятся. Об этом рассказала эксперт по международной торговле и внешнеэкономической деятельности (ВЭД), основатель компании , специализирующейся на внешней торговле Раиса Донская.

По ее словам, если подходить к вопросу с геополитической точки зрения, то более крепко РФ связана именно с Арменией.

«У нас есть договоры о дружбе, обе страны входят в оборонительный союз ОДКБ, в Армении находится российская военная база и наши страны объединены в ЕАЭС и Таможенный союз», — рассказала Донская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По оценкам МИД РФ, продолжает эксперт, с января по май 2023 года взаимная торговля между Россией и Арменией выросла на 86% до 2,3 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

«Через Армению, в основном, идет реэкспорт автомобилей, высокотехнологического оборудования, станков, химии и другой продукции из западных стран. Министр экономики Армении назвал Россию «торговым партнером номер один», — напомнила собеседница.

Скорее всего, отметила она, текущее вооруженное противостояние закончится в ближайшие дни и не принесет негативного эффекта во взаимные отношения этих стран с Россией.

«Возможно, власти Армении продолжат двигаться курсом на Запад, и страна выйдет из состава оборонительного союза с Россией, а Азербайджан укрепит связи с Турцией. Но торговля нашей страны с азербайджанскими и армянскими контрагентами сохранится. Более того, можно ожидать, что будут поступать новые сообщения об увеличении объемов торговли: отчасти из-за увеличения количества груза и отчасти из-за роста цен», — подчеркнула эксперт.

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