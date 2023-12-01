«Есть опыт таких операций»: выяснилось, как Израиль будет искать членов ХАМАС за пределами сектора Газа

Спецслужбы Израиля готовят многолетний план поиска и уничтожения членов движения ХАМАС внутри и за пределами сектора Газа: в Ливане, Турции и Катаре. За исполнение операции будет отвечать МОССАД. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, как Израиль будет искать членов ХАМАС за пределами сектора Газа, и объяснил, каковы перспективы у этого плана. Он считает, что только на подготовку у Израиля уйдет ни один месяц.

«У Моссада есть опыт создания таких операций, в 50-е годы и в конце 70-х годах они создавали такие планы против нацистских преступников», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, Израиль найдет всех членов и лидеров группировки благодаря современным разведывательным технологиям. Однако могут возникнуть проблемы из-за того, что операция будет проходить в других странах.

«Даже сейчас у Израиля дипломатические проблемы с многими государствами, а если они начнут уничтожать боевиков на чужой территории, то возникнет риск стать изгоями. В этом случае никакая помощь США их не спасет», — подчеркнул Ванифатов.

Он добавил, что все цели операции, скорее всего, не будут достигнуты, причем независимо от того, насколько тщательной будет подготовка израильских спецслужб.

«На выполнение этого плана уйдет много лет, но до конца он выполнен не будет. Даже если израильские власти объявят о полном уничтожении членов ХАМАС благодаря работе Моссада, через несколько лет после этого сообщения мы увидим новые атаки на Израиль со стороны, казалось бы, уничтоженного движения», — заключил политолог.

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