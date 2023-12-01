«Не всех заложников держит ХАМАС»: раскрыты уловки, из-за которых сорвалось перемирие с Израилем

Власти Израиля обвинили ХАМАС в нарушении режима временного прекращения огня, то есть в одностороннем прекращении перемирия для обмена заложниками, сообщают СМИ.

Премьер-министр Израиля считает, что это палестинцы нарушают достигнутые ранее договоренности и запускают ракеты по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ также возобновил военные действия: перемирие в итоге оказалось коротким, продлилось всего неделю.

«Более 145 человек, по нашим подсчетам, продолжают находиться в плену. Некоторых уже и не надеются увидеть живыми. Например, 10-месячного малыша Кфира Бибаса, самого маленького заложника, спасти не удалось. Положение усугубляет и то, что не всех держит ХАМАС, часть людей — у других радикальных исламских группировок, с которыми договоренностей не было», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Леонид Белоцерковский, житель Иерусалима, главный редактор ИД «Новости недели».

Журналист считает, что ХАМАС идет на хитрости. Например, несколько дней назад были освобождены две израильтянки с российскими паспортами — мать и дочь, Ирина Татти и Елена Труфанова.

«Сначала ХАМАС заявило, что две россиянки освобождены в благодарность Владимиру Путину и не входят в общее число заложников, но потом боевики передумали и сообщили, что тех вернули также в рамках сделки, и они будут учтены в общем количестве обмененных заложников», — объяснил эксперт.

О том, что перемирие будет сорвано, политологи предупреждали сразу. Слишком непримиримая позиция с обеих сторон.

«Понятно, что перемирие и не могло быть долгим. Это стало ясно вчера после теракта в Иерусалиме. Любая дальнейшая уступка была бы расценена как слабость. Обычно подобная передышка нужна для перегруппировки сил перед началом следующей фазы боевых действий», — разъяснила происходящее интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист-международник Марина Силкина.

Собеседница подчеркнула, что любые гуманитарные миссии, в том числе и для освобождения заложников, обычно используются в качестве прикрытия стратегических задач иного рода.

«Мне представляется, что Израиль обозначил целевые задачи по ХАМАС. Пока он их не достигнет, несмотря ни на что, вряд ли можно рассчитывать на мирные договоренности», — заявила Силкина.

Ранее мы рассказывали, как в Иерусалиме пережили вчерашний теракт.