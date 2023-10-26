«Есть время одуматься»: политолог предупредил о страшных последствиях наземной операции в Газе

Однако, как рассказал политолог Алексей Ванифатов, пока ждать полномасштабной наземной операции в секторе Газа не следует.

«Она откладывается и начнется не ранее десятых чисел ноября по многим причинам. Во-первых, существуют большие разногласия между премьер-министром и военным руководством страны, во-вторых, Запад во главе с США не разрешает начать операцию из-за попыток решить вопрос с заложниками дипломатическим путем», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог напомнил, что в числе пленных — 138 иностранных граждан.

«В-третьих, Израиль ждет дополнительной военной помощи от США. На данный момент ЦАХАЛ проводит обучение боям в построенной «маленькой Газе», которая включает в себя узкие улицы и лабиринт подземных тоннелей, но все это не позволит им эффективно воевать в случае наземной операции, даже несмотря на танковые рейды для создания удобного поля боя», — добавил Ванифатов.

Собеседник уточнил, что в случае провала дипломатии при освобождении заложников, в наземную операцию может вмешаться спецназ США.

«Это послужит открытием дополнительных фронтов против Израиля со стороны Ливана, в Иране в добровольцы на войну против ЦАХАЛ записались уже более 5 млн человек, а свое оружие и беспилотники для ХАМАС может поставить Турция. Наземная операция в секторе Газа может стать одной из самых жестоких и кровопролитных, потери мирного населения будут исчисляться в сотнях тысяч жертв», — рассказал политолог.

Также, по словам Ванифатова, будут большие потери военных как с одной, так и с другой стороны. Количество таких жертв будет оцениваться не в десятках, а в сотнях тысяч.

«Но у всех сторон ближневосточного конфликта есть время одуматься вернуться в правовое русло и не допустить катастрофы», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что страны Евросоюза не могут прийти к единой формулировке призыва к гуманитарной паузе в секторе Газа.