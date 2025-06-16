Эстония допустила закрытие КПП в Нарве на российской границе

МВД Эстонии рассматривает возможность закрытия пограничного пункта «Нарва-1» на границе с Россией. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Таро. Его слова приводит агентство ERR.

По его мнению, к такому решению эстонские власти могут прибегнуть из-за растущих нагрузок на контроль-пропускном пункте (КПП), возникших из-за ситуации на Украине.

«Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. Кроме того, это может привести к росту числа желающих пересечь границу», — сказал Таро.

С мая 2024 года КПП «Нарва» перешел с круглосуточного режима работы на сокращенный. Теперь он работает с 07:00 мск до 23:00 мск. Из-за этого на пункте пропуска образовываются длинные очереди.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России обвинили пограничников Эстонии в многочасовых очередях на пункте пропуска в «Нарве». Таллин, в свою очередь, порекомендовал своим гражданам пересекать границу через другие пункты. Также в МВД республики заявляли, что полного закрытия границы с РФ не будет.

Ранее сообщалось, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры.