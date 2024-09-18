Эстония и Финляндия намерены разработать стратегию по блокировке движения Балтийского флота РФ

Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило выразил мнение, что Таллин и Хельсинки должны создать более детализированные планы по предотвращению передвижения российского флота в Финском заливе, сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Финляндия и Эстония будут продолжать укреплять свое сотрудничество в области морской обороны», — подчеркнул командующий.

Он также отметил, что, возможно, две страны смогут разработать более специфические планы по полному блокированию действий России в Балтийском море, если это потребуется. При этом Мерило охарактеризовал Россию как «противника».

Ранее сообщалось, что Патрушев определил состав совета, отвечающего за развитие морской отрасли.