Патрушев определил состав совета, отвечающего за развитие морской отрасли

Совет по развитию морской отрасли России будет заниматься изучением национальной морской политики, исключая военные аспекты, сообщили в аппарате помощника президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева, передает РИА Новости.

«Совет по развитию и обеспечению морской деятельности в Российской Федерации будет оценивать реализацию приоритетов национальной морской политики в различных функциональных областях, исключая военно-морскую деятельность», — указано в сообщении.

Совет будет разрабатывать предложения и рекомендации для Морской коллегии по вопросам совершенствования системы государственного управления морскими делами, укрепления международного сотрудничества в данной сфере, а также противодействия действиям иностранных государств, угрожающим национальным интересам России в Мировом океане.

Он также займется координацией деятельности государственных органов и организаций при решении задач по развитию морской деятельности страны.

Круг интересов совета входят вопросы развития российского судостроения, обновления транспортного, рыбопромыслового, научно-исследовательского и специализированных флотов, а также совершенствование портового хозяйства и инфраструктуры.

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