Эстония начала строительство новой оборонительной линии на границе с Россией

В Эстонии начали масштабное строительство новой оборонительной линии на границе с Россией, передает агентство ERR.

Отмечается, что к сооружению Балтийской оборонительной линии — комплекса укреплений, предназначенного для защиты территории, приступили силы обороны и Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии.

Как пишет издание, на отдельных участках границы проходят работы по копке противотанковых рвов глубиной три метра и шириной четыре метра. В рамках проекта к осени планируется завершить строительство первых укреплений, включая возведение 28 бункеров и десятки складских площадок вдоль границы с Россией.

Всего же оборонительная линия будет состоять из около 600 бункеров, а также противотанковых заграждений и заборов с колючей проволокой.

Ранее МВД Эстонии допустило закрытие пограничного пункта в Нарве на границе с Россией.