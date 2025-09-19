Эстония намерена задействовать статью 4 устава НАТО и провести консультации с союзниками из-за инцидента с истребителями

Эстония инициировала экстренные консультации со странами НАТО, ссылаясь на статью 4 устава Альянса. Поводом стало заявление о предполагаемом нарушении воздушного пространства российскими истребителями. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации Североатлантического альянса на основании статьи 4 учредительного договора. Формальным поводом стало заявление Таллина о том, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 якобы вторглись в его воздушное пространство.

Премьер-министр страны Кристен Михал подтвердил это решение в своем официальном сообщении. Статья 4 договора НАТО предусматривает проведение консультаций между странами-членами в случае, если любая из них сочтет свою территориальную целостность или безопасность под угрозой.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз пообещал ответить России за нарушение воздушного пространства Эстонии.