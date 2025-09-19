Урсула фон дер Ляйен пообещала «решительный ответ» России после инцидента с истребителями над Эстонией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России решительный ответ после инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31. Об этом сообщает РБК.

Евросоюз готовит жесткую реакцию на действия российской военной авиации. Поводом стало нарушение воздушного пространства Эстонии, которое в Брюсселе назвали опасной провокацией. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что это уже третий подобный инцидент за последние дни.

По данным эстонского МИД, российские истребители находились в воздушном пространстве страны около 12 минут в районе Финского залива. Таллин уже вызвал российского дипломата для вручения ноты протеста.

После данного инцидента Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС без промедления одобрить новый, уже 19-й по счету, пакет санкций против России. Она также подтвердила намерение союза продолжать масштабные инвестиции в усиление обороны на восточных рубежах. Российская сторона отрицает нарушение воздушного пространства и заявляет о полном соответствии полетов международным нормам.

Ранее сообщалось о том, что на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подали в суд за клевету.