Урсула фон дер Ляйен пообещала «решительный ответ» России после инцидента с истребителями над Эстонией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России решительный ответ после инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31. Об этом сообщает РБК.
Евросоюз готовит жесткую реакцию на действия российской военной авиации. Поводом стало нарушение воздушного пространства Эстонии, которое в Брюсселе назвали опасной провокацией. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что это уже третий подобный инцидент за последние дни.
По данным эстонского МИД, российские истребители находились в воздушном пространстве страны около 12 минут в районе Финского залива. Таллин уже вызвал российского дипломата для вручения ноты протеста.
После данного инцидента Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС без промедления одобрить новый, уже 19-й по счету, пакет санкций против России. Она также подтвердила намерение союза продолжать масштабные инвестиции в усиление обороны на восточных рубежах. Российская сторона отрицает нарушение воздушного пространства и заявляет о полном соответствии полетов международным нормам.
