Эстония развернет военный объект в Нарве на границе с Россией

По словам генерал-майора Вахура Каруса, главы эстонского Генштаба, Эстония планирует развернуть военный объект в Нарве, городе, расположенном на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Карус заявил о намерении обеспечить постоянное присутствие военных подразделений в Нарве и сделать пребывание военнослужащих в городе обыденным явлением.

Он уточнил, что военная база будет функционировать на основе ротации различных воинских частей. На первом этапе планируется разместить там от 200 до 250 военнослужащих, включая действующих солдат, призывников и резервистов.

Ранее сообщалось, что Эстония с мая прекратит льготы для украинских беженцев.