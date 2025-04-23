Эстония с мая прекратит льготы для украинских беженцев

РЕН ТВ сообщил , что в Эстонии планируется отмена ряда льгот для украинских беженцев. Начиная со следующего месяца, компенсация за аренду жилья и бесплатные услуги перевода больше не будут предоставляться.

В Департаменте соцстрахования объяснили это решение необходимостью самостоятельной интеграции украинских семей в эстонское общество. Указывается, что возможности государства по всеобщей поддержке исчерпаны.

Финансовую помощь продолжат оказывать лишь недавно прибывшим, и то в исключительных случаях, когда люди находятся в особо трудном материальном положении.

В настоящее время в Эстонии проживает 25 тыс. граждан Украины. Прекращение финансовой поддержки может серьезно отразиться на их благосостоянии.

Ранее сообщалось, что мэр Варшавы призвал ограничить социальные права украинских граждан.