Эстония собирается депортировать из страны за получение российского гражданства

«Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это эстонское государство не может игнорировать», - приводит газета слова Каллас.