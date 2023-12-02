Эстония собирается депортировать из страны за получение российского гражданства
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Эстонский премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство прибалтийского государства изыскивает правовые нормы, которые позволят высылать из страны за принятие гражданства Российской Федерации, пишет газета Postimees.
По словам Каллас, наличие российского гражданства у гражданина Эстонии - самая настоящая угроза национальной безопасности страны, сравнимая с актом терроризма.
«Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это эстонское государство не может игнорировать», - приводит газета слова Каллас.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила Евросоюзу выпустить облигации для поддержки Украины.