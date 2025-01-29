Эстония собирается ввести налог на использование Балтийского моря

В Эстонии выступили с инициативой ввести налог на использование Балтийского моря. Такое предложение озвучил министр обороны страны Ханно Певкур, передает РБК.

По его словам, такой налог будет представлять собой страховой сбор на случай возможных повреждений морской инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что идея налога была вдохновлена практикой аэропортов, которые взыскивают сборы за посадку. Такой подход, по мнению Певкура, может помочь обеспечить финансовую защиту в случае инцидентов, связанных с морскими кабелями, которые в последнее время стали жертвой повреждений.

Это предложение возникло на фоне событий, связанных с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. В ответ такие инциденты страны НАТО также рассматривают меры по защите инфраструктуры, включая установку датчиков для обнаружения якорей и строительство защитных кожухов вокруг уязвимых кабелей.

Ранее сообщалось, что сотрудника Sputnik в Эстонии Мати-Дмитрия Терестала приговорили к условному сроку за «нарушение санкций».