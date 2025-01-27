Сотрудника Sputnik в Эстонии приговорили к условному сроку за «нарушение санкций»

В Эстонии вынесли обвинительный приговор Мати-Дмитрию Тересталу, сотруднику корпункта российского информационного агентства Sputnik Meedia. Его признали виновным в предполагаемом нарушении международных санкций, о чем сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на государственную прокуратуру.

Сообщается, что суд назначил журналисту условный срок в два года и четыре месяца. Если в течение трёх с половиной лет Терестала не совершит новое преступление, то наказание будет исполнено, сообщили представители СМИ.

«Суд, оценив доказательства обеих сторон, пришел к выводу, что Мати-Дмитрия Терестала необходимо признать виновным в нарушении санкций, и приговорил его к лишению свободы сроком на два года и четыре месяца», — приводится в публикации.

Согласно информации, предоставленной Государственной прокуратурой Эстонии, после прекращения деятельности Sputnik Eesti в декабре 2019 года, обвиняемый совместно с супругой Еленой Черышевой создал некоммерческую организацию, через которую продолжил осуществлять деятельность, аналогичную работе Sputnik Eesti, под брендом Sputnik Meedia.

Ранее сообщалось, что в Афинах брошенная полицией граната попала в голову фотожурналиста.