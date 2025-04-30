Эстония выразила готовность отправить роту военных на Украину

Эстония выразила готовность выделить воинское подразделение численностью в роту для отправки на территорию Украины в рамках инициативы «коалиции добровольцев». Об этом сообщил премьер-министр Эстонской Республики Кристен Михал, передает издание ERR.

Михал подчеркнул взаимосвязь между безопасностью Украины и общеевропейской стабильностью. По его мнению, наличие независимого и суверенного украинского государства, интегрированного в европейское сообщество, представляет собой наиболее эффективную стратегическую защиту от имперских амбиций Москвы для стран Европы.

Прежде чем принять окончательное решение об отправке военнослужащих, правительство Эстонии обратится к Рийгикогу (национальному парламенту) для получения необходимого разрешения.

Премьер-министр также подчеркнул, что, по мнению Таллина, наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является ее интеграция в Североатлантический альянс.

Журналисты отмечают, что численность роты может варьироваться в пределах от 50 до 250 человек, однако стандартный состав такого подразделения обычно насчитывает около 150 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Эстония закроет границу в Нарве для отработки миграционного кризиса.