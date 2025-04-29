Эстония решила закрыть границу с Россией в Нарве

С 30 апреля по 2 мая Эстония закроет пограничный переход с Россией в Нарве по причине масштабных учений, во время которых будет отрабатываться алгоритм действий при миграционном кризисе. О данном факте телерадиокомпания ERR сообщила со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

Учения под названием Kilp стартовали 28 апреля и, по заверению их руководителя, участники уже прорабатывают навыки по охране объектов. В частности, речь идет о противодействии проникновению в приграничную зону. «Активная фаза» учений будет проходить 29 и 30 апреля. Согласно выдвинутому предложению, для пересечения границы хотят использовать пограничные пункты Койдула и Лухамаа.

Ранее стало известно о том, что новая военная база Эстонии на границе с Россией оказалась бессмысленной из-за слишком малого числа военных, которых планируют там разместить.