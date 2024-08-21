Эстонская православная церковь открестилась от Московского патриархата

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) приняла решение больше не упоминать во всех официальных документах РПЦ. Как сообщается на сайте церкви, отныне закрепляется полная самостоятельность во всех делах конфессии.

Так, вместо «Эстонская православная церковь Московского патриархата» теперь упоминается только дарованное томосом Святейшего Патриарха Алексия II название «Эстонская православная церковь».

«Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских», – уточняется в сообщении.

Из текста устава церкви дополнительно исключены абсолютно все упоминания об РПЦ. При этом отмечается, что внесенные в устав ЭПЦ изменения не повлияют на статус церкви.

Ранее мы сообщали, что в Киеве Верховная рада при поддержке 265 депутатов приняла закон, фактически запрещающий дна Украине деятельность канонической Украинской православной церкви. В течение 90 дней он должен вступить в силу.