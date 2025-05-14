Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить протест

Эстонское Министерство иностранных дел вызвало к себе временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту протеста. Об этом сообщил в социальной сети Х глава этого ведомства Маргус Цахкна.

По утверждению министра, МИД Эстонии вызвал в свое здание в среду, 14 мая, временного поверенного в делах России.

«Чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство», — указал он на причину такого действия.

Ранее сообщалось, что эстонские правоохранители сумели установить личности вандалов, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине. В настоящее время они задержаны. Злоумышленниками оказались двое несовершеннолетних.