Эстонский министр Ляэнеметс выступил за запрет Московского патриархата на территории страны

По мнению главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, правительству необходимо признать Московский патриархат Русской православной церкви террористической организацией. Это позволит со временем полностью запретить его деятельность на территории страны. Такое заявление он сделал во время выступления в эфире ERR.

До этого Эстонская православная церковь заявила, что не планирует разрывать связей с Россией. По ее мнению, РПЦ не сделала ничего такого в церковной сфере, на что стоило бы так резко реагировать.

«У меня как у министра нет другого выбора, кроме как предложить объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм», - указал он.

После подобного объявления он сумеет обратиться в суд и заставить его прекратить деятельность РПЦ на эстонской территории. Благодаря этому еще одни связи с Москвой будут разорваны.

Ранее эстонские власти пообещали оказать дополнительную помощь Украине. Они заявили, что направят в адрес ВСУ груз стоимостью в 20 миллионов евро. В него войдут взрывчатка, боеприпасы, безоткатные противотанковые орудия, оборудование для снайперов и многое другое.