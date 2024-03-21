Эстония окажет Украине военную помощь на 20 миллионов евро

Украина получит от Эстонии военную помощь на 20 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны прибалтийской страны Ханно Певкур.

Как заявил чиновник, в список попадут не имеющие отдачи противотанковые орудия, разные снаряды, взрывчатка, снаряжение для снайперов, боеприпасы малого калибра и другие подобные изделия, общая стоимость которых оценивается в 20 миллионов евро. По словам Ханно Певкур, пакет помощи был собран с тем расчетом, что Украина сможет извлечь из него максимальную возможную пользу, а боеготовность Эстонии останется на прежнем уровне. По данным на начало текущего года, прибалтийская страна оказала украинской стороне военную помощь практически на 500 миллионов евро.

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