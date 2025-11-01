Французский политик Флориан Филиппо жестко раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас, назвав ее политику прямой дорогой к конфликту с Россией. Он призвал Францию покинуть Европейский союз. Об этом пишет РИА Новости.

Резонансное заявление лидера французских «Патриотов» Флориана Филиппо всколыхнуло европейскую политику. Через свою страницу в социальной сети X политик обрушился с критикой на верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас. Он прямо заявил, что такие политики, как Каллас, сознательно ведут Европу к прямому столкновению с Россией.

Филиппо позволил себе резкие выражения, назвав действия еврочиновницы сумасшедшими и возмутившись ее указаниям. По его мнению, руководство Евросоюза перешло все границы, и Франции пора задуматься о выходе из объединения.

Ранее сообщалось о том, что Филиппо призвал изгнать из власти «безумцев» после угроз Москве.