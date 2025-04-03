«Это будет единственный путь»: Зеленский допустил сохранение территорий за Россией

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признался, что уже готов к диалогу с Россией по территориальному вопросу. Заявление украинского президента передает «РБК-Украина».

Зеленский не теряет надежды на возвращение Украины на границы 1991 года. Он подчеркнул, что не отказывается от своих требований, однако допускает, что придется пойти на определенные компромиссы. По словам бывшего комика, конфликт не может продолжаться вечно, а закончить его возможно лишь единственным, дипломатическим путем.

«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — подчеркнул политик, выступая перед общинами Черниговской области.

Зеленский 3 апреля в ходе выступления также подчеркнул, что Украина не перейдет «красные линии». Украинский глава подчеркнул, Киев будет стремиться оставить армию в большом количестве, то есть, в планах продолжение укомплектования ВСУ и модернизация.

Ранее Медведчук поддержал инициативу о введении временного управления на Украине.