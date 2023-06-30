«Это будет Лукашенко»: экс-президент США заявил, что Украине нужен опытный посредник для переговоров с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что Украине придется уступить часть своих территорий России, чтобы закончить боевые действия. Об этом политик заявил в интервью агентству Reuters.

Однако Трамп подчеркнул, что Украина имеет право оставить себе «большую часть того, что заслужила», но для этого нужен хороший «переговорщик».

«Трамп, видимо, намекал на себя, говоря о переговорщике. Но все мы знаем, что это будет (президент Белоруссии Александр — Прим. ред.) Лукашенко», — иронизирует анонимный пользователь Сети.

Также россияне порассуждали, какие именно территории Украине придется уступить.

«ДНР и ЛНР — субъекты России. Речь идет уже о Харькове, чтобы обезопасить Белгород»; «Россия своего не отдаст. Но нам должны отойти еще Харьков и Одесса», — написали россияне, комментируя новость.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал себя государем.