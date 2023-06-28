«Сам себя назвал государем украинским перед гражданами Запада»: Зеленский сделал многозначительное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с 27-летием конституции страны. Этому он посвятил пост в социальных сетях.

Украинский лидер подчеркнул, что следует тем ценностям, которые прописаны в документе. Зеленский говорил о свободе слова, чести и достоинстве каждого украинца.

«Никому в стране больше не нужно объяснять значение слова «суверенна», — написал Зеленский.

Традиционно политик опубликовал поздравление не только на украинском, но и на английском языке. И россияне заметили некоторую двойственность в англоязычном варианте поста Зеленского.

«А он в курсе, что «sovereign» переводится не только как «суверенный», но и как «правитель» или «государь». Получается, что на Украине все понимают значение слова «государь»; «Опять у Зеленского неслучайные оговорки. Сам себя назвал государем украинским перед гражданами Запада», — прокомментировали пользователи Сети.

Ранее стало известно, что Зеленский мечтает о заветном предложении от Запада.