«Это было бы самоубийством»: выяснилось, перерастет ли конфликт в Израиле в третью мировую войну

Мир потрясли новости об ужасных событиях в Израиле. Россияне в этот момент вспомнили пророческие слова покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Российский политик заявлял, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет такой страшный конфликт, который заставит всех забыть об Украине. Здесь речь будет идти о третьей мировой войне.

Однако политолог Алексей Ванифатов считает эти опасения необоснованными.

«Конфликт между ХАМАС и Израилем не выльется в третью мировую войну в ближайшие время. Сейчас все оружейные запасы стран запада очень скудны из-за помощи киевским террористам, и начинать для них мировую войну было бы самоубийством», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В скором времени, считает политолог, мы можем увидеть несколько локальных конфликтов в разных уголках земного шара, и за всеми такими конфликтами будут стоять западные страны.

«Если говорить о возможном мировом военном конфликте, то он может начаться не раньше 2025-2026 года, когда оборонная промышленность всех стран выйдет на максимальный уровень производства и будет война старого и нового мироустройств, в которой победит Россия и Китай вместе со странами, поддерживающими нас», — подытожил собеседник.

Ранее политолог объяснил, почему Израиль готовился напасть на Палестину первым.